Aydın'da deprem mi oldu? 3 Aralık 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 03.12.2024 - 09:20

Güncelleme: 03.12.2024 - 20:16

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Aralık 2024'te meydana gelen depremler...

3 ARALIK 2024 SON DEPREMLER

2024.12.03 09:08:27 37.7452 36.3158 8.6 -.- 2.2 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2024.12.03 07:56:49 37.4955 37.0275 2.9 -.- 1.5 -.- GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS)

2024.12.03 07:30:23 37.6200 37.3075 5.0 -.- 1.7 -.- BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2024.12.03 05:54:07 37.2317 28.3045 1.5 -.- 1.2 -.- AKCAOVA-(MUGLA)

2024.12.03 05:26:52 40.7935 33.6188 2.2 -.- 1.9 -.- AHLATKOY-(CANKIRI)

2024.12.03 05:25:21 38.0320 37.5292 1.7 -.- 1.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2024.12.03 04:13:51 36.0522 27.1830 6.5 -.- 2.9 -.- AKDENIZ

2024.12.03 03:10:25 36.4572 36.3830 2.6 -.- 2.2 -.- KARADURMUSLU-KIRIKHAN (HATAY)

2024.12.03 02:49:55 37.8925 36.1428 9.7 -.- 1.4 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)

2024.12.03 02:46:19 37.9175 36.0528 4.8 -.- 1.4 -.- GURLESEN-SAIMBEYLI (ADANA)

2024.12.03 02:37:12 38.3620 37.5620 5.0 -.- 1.5 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

2024.12.03 01:48:18 37.8297 36.0945 4.1 -.- 1.6 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)

2024.12.03 01:39:13 37.8132 36.1100 2.4 -.- 1.9 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)

2024.12.03 01:30:31 37.8510 36.1375 6.6 -.- 1.8 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)

2024.12.03 00:56:01 40.4302 28.9113 4.7 -.- 1.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2024.12.03 00:36:41 37.8320 36.1533 5.4 -.- 2.0 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)

2024.12.03 00:23:19 34.4290 33.3157 5.4 -.- 4.0 3.9 AKDENIZ

2024.12.03 00:15:17 37.7545 35.5847 5.4 -.- 1.3 -.- KAPIKAYA-KOZAN (ADANA)

2024.12.03 00:14:49 37.8798 27.5885 7.8 -.- 1.8 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)

2024.12.03 00:11:18 37.8558 36.1157 13.5 -.- 1.2 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)

2024.12.03 00:03:51 37.8500 36.1178 3.8 -.- 2.1 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)

2024.12.03 00:02:11 37.8465 36.1583 7.7 -.- 1.8 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)

AYDIN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın Germencik'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Buna göre deprem, 8.99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.