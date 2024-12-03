Aydın'da deprem mi oldu? 3 Aralık 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Aralık 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son depremler! Deprem mi oldu? 3 Aralık 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Aydın'da deprem mi oldu? 3 Aralık 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.12.2024 - 09:20

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Aralık 2024'te meydana gelen depremler...

3 ARALIK 2024 SON DEPREMLER

2024.12.03 09:08:27  37.7452   36.3158        8.6      -.-  2.2  -.-   COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                     

2024.12.03 07:56:49  37.4955   37.0275        2.9      -.-  1.5  -.-   GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS)                         

2024.12.03 07:30:23  37.6200   37.3075        5.0      -.-  1.7  -.-   BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               

2024.12.03 05:54:07  37.2317   28.3045        1.5      -.-  1.2  -.-   AKCAOVA-(MUGLA)                                   

2024.12.03 05:26:52  40.7935   33.6188        2.2      -.-  1.9  -.-   AHLATKOY-(CANKIRI)                                

2024.12.03 05:25:21  38.0320   37.5292        1.7      -.-  1.8  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     

2024.12.03 04:13:51  36.0522   27.1830        6.5      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           

2024.12.03 03:10:25  36.4572   36.3830        2.6      -.-  2.2  -.-   KARADURMUSLU-KIRIKHAN (HATAY)                     

2024.12.03 02:49:55  37.8925   36.1428        9.7      -.-  1.4  -.-   EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)                          

2024.12.03 02:46:19  37.9175   36.0528        4.8      -.-  1.4  -.-   GURLESEN-SAIMBEYLI (ADANA)                        

2024.12.03 02:37:12  38.3620   37.5620        5.0      -.-  1.5  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  

2024.12.03 01:48:18  37.8297   36.0945        4.1      -.-  1.6  -.-   HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)                        

2024.12.03 01:39:13  37.8132   36.1100        2.4      -.-  1.9  -.-   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)                         

2024.12.03 01:30:31  37.8510   36.1375        6.6      -.-  1.8  -.-   DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)                 

2024.12.03 00:56:01  40.4302   28.9113        4.7      -.-  1.3  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   

2024.12.03 00:36:41  37.8320   36.1533        5.4      -.-  2.0  -.-   DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)                 

2024.12.03 00:23:19  34.4290   33.3157        5.4      -.-  4.0  3.9   AKDENIZ                                           

2024.12.03 00:15:17  37.7545   35.5847        5.4      -.-  1.3  -.-   KAPIKAYA-KOZAN (ADANA)                            

2024.12.03 00:14:49  37.8798   27.5885        7.8      -.-  1.8  -.-   HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)                      

2024.12.03 00:11:18  37.8558   36.1157       13.5      -.-  1.2  -.-   YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)                         

2024.12.03 00:03:51  37.8500   36.1178        3.8      -.-  2.1  -.-   YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)                         

2024.12.03 00:02:11  37.8465   36.1583        7.7      -.-  1.8  -.-   DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)

AYDIN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın Germencik'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Buna göre deprem, 8.99 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 


Etiketler: #deprem mi oldu #son deprem #Son depremler listesi

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