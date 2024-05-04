Metrelerce sürüklendiler: Kamyonun çarptığı cipteki anne ile oğlu öldü

Bursa'da, kontrolden çıkan kamyon ile kafa kafaya çarpışan cipin sürücüsü Ali Uğur (50) ile araçtaki annesi Fadik Uğur (78), yaşamını yitirdi.

DHA
Yayınlanma: 04.05.2024 - 07:52
Metrelerce sürüklendiler: Kamyonun çarptığı cipteki anne ile oğlu öldü
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Feci kaza, dün saat 19.00 sıralarında Nilüfer ilçesine bağlı Doğancı Mahallesi Bursa- Orhaneli karayolu üzerinde meydana geldi.

METRELERCE SÜRÜKLENDİLER

Bursa istikametinden Orhaneli istikametine seyir halinde olan Fikret D. (62) yönetimindeki 16 ARK 291 plakalı kamyon, karşı yönden gelen Ali Uğur'un kullandığı 16 AU 606 plakalı cip ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyon, cipi metrelerce sürükledi.

Kazada cipin sürücüsü Ali Uğur ile araçtaki annesi Fadik Uğur ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan anne ile oğlu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURTARILAMADILAR

Tedaviye alınan sürücü Ali Uğur ile annesi Fadik Uğur doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kamyon şoförü Fikret D. ise ifadesi alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


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