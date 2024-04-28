Bursa’da erkek dehşeti… Boşanmak isteyince evi ateşe verdi!

Bursa’da boşanma aşamasındaki eşinin evini ateşe veren erkek, eşini arayarak ’evin yanıyor git kurtar’ dedi. Yangın sonrası 5 katlı bina tahliye edildi.

İHA
Yayınlanma: 28.04.2024 - 10:25
Bursa’da erkek dehşeti… Boşanmak isteyince evi ateşe verdi!
Abone Ol google-news

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Kızılcıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan M.A. (30) ile N.Ö.A. (26) ayrı yaşamaya başladı. Boşanmak istediğini kocası M.A.’ya ileten N.Ö.A., eşi tarafından büyük bir tepkiye maruz kaldı. 

Evden ayrılan M.A., eşyalarını da alarak annesinin yanına yerleşti. M.A., gece saat 02.00 sıralarında birlikte yaşadıkları evin önüne geldi.

EVİ ATEŞE VERDİ

Evde kimsenin bulunmadığı gören M.A., evdeki çarşafları ateşe verdi. Kısa sürede tutuşan çarşaflar tüm evi sardı. Gece yarısı neye uğradığını bilmeyen tüm apartman sakinleri tahliye edildi. Tüm binayı dumanlar sararken bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EŞİNİ ARADI

Evin içerisini alevler kaplarken, kendini dışarı atan M.A., telefon ile kendisinden boşanmak isteyen eşini arayarak ’Evin yanıyor. Git kurtar’ dedi. Olay yerine gelen Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri şüpheli M.A.’yı olaydan kısa bir süre sonra kaçarken, kıskıvrak yakaladı.

Emniyete götüren M.A., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“ZEHİRLENİYORDUK”

Eşiyle kendisinin kalp pili olduğunu ve canlarını zor kurtardığını söyleyen üst komşu Süleyman Hancıoğlu, "Gece 2-3 sıralarında gürültüye uyandık. Ayrılmak istemiş eşi, kocası ayrılmak istememiş. Evi yakmış ve kaçıyor. Dumanlar çıkınca çıkamadık bizde. Hanımın da benim kalp pili var. Bir türlü dışarı çıkamadık. Herkes uyku sersemi olduğu için kimse ne yapacağını bilmiyor. Bütün bina duman içerisinde kaldı. Bina oturulacak gibi değil. Zehirleniyorduk. En çok zararı da ben gördüm" dedi.


Bursa haberleri boşanma haberleri Yangın haberleri

İlgili Haberler

Eşine kızdı: Yol ortasında aracını ateşe verdi!

Eşine kızdı: Yol ortasında aracını ateşe verdi!
New York'ta Trump'ın duruşmasının yapıldığı mahkemenin önünde bir kişi kendini ateşe verdi

New York'ta Trump'ın duruşmasının yapıldığı mahkemenin önünde bir kişi kendini ateşe verdi
Meksika'da protesto dalgası: Hükümet binasını ateşe verdi

Meksika'da protesto dalgası: Hükümet binasını ateşe verdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener'den İYİ Parti kurultayında 'veda' konuşması: 'Allahaısmarladık...'

Meral Akşener'den İYİ Parti kurultayında 'veda' konuşması: 'Allahaısmarladık...'
Fenerbahçe, Batshuayi’yle ‘Can’landı!

Fenerbahçe, Batshuayi’yle ‘Can’landı!
Akşener’den ‘veda’ konuşması bekleniyor

Akşener’den ‘veda’ konuşması bekleniyor
Arda Güler İspanya basınında manşetlerde: ‘Türk futbolcunun golü…’

Arda Güler İspanya basınında manşetlerde: ‘Türk futbolcunun golü…’
Kasık ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu, gerçeği sonradan öğrendi: 60 binde bir görülüyor!

Kasık ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu, gerçeği sonradan öğrendi: 60 binde bir görülüyor!
İzmir’de sarıklı cübbeli provokasyon! Kadınlara ‘cehennemde yanacaksınız’ diye bağırdı

İzmir’de sarıklı cübbeli provokasyon! Kadınlara ‘cehennemde yanacaksınız’ diye bağırdı
AKP'den 'yeni anayasa' açıklaması... Kulisler hareketlendi: 'Partili cumhurbaşkanı tartışılabilir'

AKP'den 'yeni anayasa' açıklaması... Kulisler hareketlendi: 'Partili cumhurbaşkanı tartışılabilir'
Gaddar dizisinin 15. bölüm fragmanında Adnan Oktar detayı!

Gaddar dizisinin 15. bölüm fragmanında Adnan Oktar detayı!