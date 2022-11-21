Metro İstanbul duyurdu: Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza meydana geldi

Metro İstanbul, Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki teknik arıza nedeniyle seferlerin, Kabataş-Eminönü ve Bağcılar-Beyazıt istasyonları arasında yapıldığını duyurdu.

AA
21 Kasım 2022 Pazartesi, 15:05
Metro İstanbul duyurdu: Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza meydana geldi
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Metro İstanbul, Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza meydana geldiğini duyurdu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabında yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Eminönü ve Bağcılar-Beyazıt istasyonları arasında yapılmaktadır." 

 


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