Metro İstanbul duyurdu: Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza meydana geldi
Metro İstanbul, Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki teknik arıza nedeniyle seferlerin, Kabataş-Eminönü ve Bağcılar-Beyazıt istasyonları arasında yapıldığını duyurdu.
Metro İstanbul, Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza meydana geldiğini duyurdu.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabında yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Eminönü ve Bağcılar-Beyazıt istasyonları arasında yapılmaktadır."
#MetroDuyuru #T1— Metro İstanbul (@metroistanbul) November 21, 2022
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Eminönü ve Bağcılar-Beyazıt istasyonları arasında yapılmaktadır.
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