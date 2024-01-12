Metro İstanbul duyurdu: Tramvay hattında bakım çalışması yapılacak

Yayınlanma: 12.01.2024 - 17:26

Güncelleme: 12.01.2024 - 17:27

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattımızda hat bakım çalışmaları nedeniyle seferlerimiz saat 23.00'ten işletme bitimine kadar Kabataş-Güngören istasyonları arasında yapılacaktır. Güngören-Bağcılar istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir" bilgisi paylaşıldı.

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler 00.00'da sona eriyor.