Metro İstanbul duyurdu: Tramvay hattında bakım çalışması yapılacak
Metro İstanbul, Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki bakım çalışmaları nedeniyle seferlerin saat 23.00'ten itibaren Kabataş-Güngören istasyonları arasında yapılacağını duyurdu.
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattımızda hat bakım çalışmaları nedeniyle seferlerimiz saat 23.00'ten işletme bitimine kadar Kabataş-Güngören istasyonları arasında yapılacaktır. Güngören-Bağcılar istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir" bilgisi paylaşıldı.
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler 00.00'da sona eriyor.
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