Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri yarın yapılacak

Çanakkale'de Gökçeada ve Bozcaada hattındaki feribot seferlerinin yarın saatinde yapılmasının planlandığı duyuruldu.

AA
Yayınlanma: 22.01.2024 - 14:32
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri yarın yapılacak
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Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hatlarında tarifede bulunan planlı tüm seferlerin saatinde yapılmasının planlandığı belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarındaki tüm feribot seferleri bugün iptal edilmişti.


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