Metro İstanbul'dan 'ek sefer' duyurusu

Metro İstanbul, yarın oynanacak Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı için aktarmasız seferler yapılacağını duyurdu.

Metro İstanbul'dan 'ek sefer' duyurusu
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AA
Yayınlanma: 14.09.2024 - 13:09

Metro İstanbul, Trendyol Süper Lig'te yarın Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak maç nedeniyle 18.00-19.45 saatleri arasında Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacağını duyurdu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "14 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek Galatasaray-Rizespor futbol karşılaşması nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda 18.00-19.45 saatleri arasında Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak 7,5 dakika aralıklarla Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Duyuruda, maç sonrasında taraftar yoğunluğu bitene kadar Hacıosman-Yenikapı seferlerine ek olarak Seyrantepe istasyonundan 5 dakika aralıklarla aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferleri yapılacağı bildirildi.

Vatandaşların araçlarını metro hatlarına yakın İSPARK noktalarına bırakabilecekleri güzergah görseline de duyuruda yer verildi.


Etiketler: #metro istanbul #metro

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