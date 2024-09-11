Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza

İstanbul'da, Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor.

Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.09.2024 - 19:06

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza nedeniyle seferlerin Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.


Etiketler: #Yenikapı #Hacıosman #metro #teknik arıza

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