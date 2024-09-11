Özel'den Erdoğan'ın adaylığı ve MetroPoll anketine ilişkin açıklamalar

Yayınlanma: 11.09.2024 - 13:10

Güncelleme: 11.09.2024 - 13:10

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti çalışmaları, cumhurbaşkanı adaylığı ve son dönemdeki seçim anketlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Murat Yetkin'in sorularını yanıtlayan Özel, "AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimi için mevcut koşullarda bir daha aday olamayacağını ama olmak istiyorsa uzlaşmak için kendilerine geleceği son tarihin Kasım 2025 olacağını" söyledi.

Yetkin'in kendi internet sitesinde yayınlanan röportaja göre Özel, Erdoğan'a, "Diyoruz ki gelin bu beş yılı ikiye bölelim; iki buçuk bizden, iki buçuk sizden. Gelin diyorum, iki buçuk yılınız dolunca getirin Meclis’e seçime gidelim. Bu da Ekim 2025’e geliyor. Diyoruz ki, aday olmak istiyorsa Sayın Erdoğan bize Kasım 2025’ten sonra gelmesin. O olmaz. İki buçuk yılı dolana kadar varız, sonra yokuz" diye seslendi.

"ANKETTE ÖRNEKLEM HATASI OLABİLİR"

Özel, partisinin oyunun düştüğünü gösteren araştırma şirketi MetroPoll'in son anketine ilişkin de "MetroPoll köklü bir kuruluş; orada bir örneklem hatası olabilir diyor sorduğumuz arkadaşlar. Olabilir bazen, normaldir. Sonraki aylarda düzeldiğini göreceğine inanıyorum. Çünkü, bakın, 7 anket var elimizde, düzenli baktığımız. Beşinde AK Parti’yle farkımız açılıyor, birinde fark azalıyor görünüyor, birinde geri düşmüşüz. Kendi ölçümlerimizi de yapıyoruz ve buna çok önem veriyorum" diye konuştu.

Metropoll Araştırma Şirketi'nin temmuz ayında yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre CHP ile AKP arasındaki fark CHP lehine 7,7 puan olarak ölçülmüştü. Ancak aynı şirketin ağustos araştırmasında, CHP ile AKP arasındaki fark, AKP lehine 4,8 puana döndü.

"PENALTIYI KİM HAZIRSA O ATAR"

CHP Genel Başkanı, cumhurbaşkanı adaylığı konusuna ilişkin Yetkin'in "Çok tartışılan bir benzetmeniz var. Mansur Yavaş sağaçık, Ekrem İmamoğlu solaçık, siz teknik direktör. Ama bir yandan da “Son dakikada penaltıyı kendi atar” diye güvensizlik beyan edenler var. Ne diyorsunuz?" sorusu üzerine de şöyle yanıt verdi:

"Son anda penaltıyı ben atarım diye bir şey yok. O gün geldiğinde en hazır olan kimse, o atar. Biz iktidara yürüyoruz, buna inanıyoruz. Bugün Salı, CHP iktidarına dünden bir gün daha yakınız, bunun için çalışıyoruz. "