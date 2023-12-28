İstanbul'da metro seferlerine 'yılbaşı' ayarı

İstanbul'da yılbaşı gecesinde bazı metro, tramvay ve füniküler hatlarının gece saatlerinde de çalışacağını duyuruldu. 1 Ocak'ta ise seferler ücretsiz olacak.

AA
Yayınlanma: 28.12.2023 - 21:30
İstanbul'da metro seferlerine 'yılbaşı' ayarı
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Metro İstanbul, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Buna göre yılbaşı gecesinde bazı hatlar gece de hizmet verecek. Yapılan açıklamada 1 Ocak'ta istanbul kartı olanlar ise ulaşımdan ücretsiz faydalanacak.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece seferlerimiz M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Dudullu/Parseller, M9 Bahariye-Olimpiyat metro hatlarımızda sabah seferleri başlayana kadar devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescid-i Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatlarında ise seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı kaydedilen açıklamada, "1 Ocak günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları için seferlerimiz ücretsizdir." bilgisi paylaşıldı.


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