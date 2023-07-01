Metro istasyonunda yumruklar havada uçuştu!

Bursa’da metro istasyonunda 2 grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu. Bir kişinin metro raylarına atlayıp taş aldığı görülürken, video çeken de saldırıya uğradı.

İHA
Yayınlanma: 01.07.2023 - 11:45
Metro istasyonunda yumruklar havada uçuştu!
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Merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Metro İstasyonu’nda 2 grup arasında kavga çıktı. Bilinmeyen bir sebepten dolayı başlayan sözlü tartışma, büyüyünce yumruklar havada uçuştu.

TAŞLARLA KAVGAYA DAHİL OLDU

Kavgada bir kişi tren raylarına atlayarak, raylardan aldığı taşlar ile kavgaya dahil olurken, kavganın gece geç saatlerde olması ve trenin olmaması facianın önüne geçti.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.


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