Metro istasyonunda yumruklar havada uçuştu!
Bursa’da metro istasyonunda 2 grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu. Bir kişinin metro raylarına atlayıp taş aldığı görülürken, video çeken de saldırıya uğradı.
Merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Metro İstasyonu’nda 2 grup arasında kavga çıktı. Bilinmeyen bir sebepten dolayı başlayan sözlü tartışma, büyüyünce yumruklar havada uçuştu.
TAŞLARLA KAVGAYA DAHİL OLDU
Kavgada bir kişi tren raylarına atlayarak, raylardan aldığı taşlar ile kavgaya dahil olurken, kavganın gece geç saatlerde olması ve trenin olmaması facianın önüne geçti.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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