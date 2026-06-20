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Metro raydan çıkmıştı: Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda seferler normale döndü

Metro raydan çıkmıştı: Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda seferler normale döndü

20.06.2026 09:07:00
Güncellenme:
ANKA
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Metro raydan çıkmıştı: Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda seferler normale döndü

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda dün akşam saatlerinde metronun raydan çıkması nedeniyle aksayan seferler bu sabah itibarıyla normale döndü.
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M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda dün akşam saatlerinde teknik bir arıza nedeniyle vagonun kontrolden çıkmasıyla bölgeye sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Yolcular tahliye edilirken seferler bir süre Maltepe-Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında yapılabildi. Gece seferleri iptal edilirken İETT otobüsleri devreye sokuldu.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, çalışmalar gece boyunca sürdü ve metro hattında seferlerin normale döndüğü 06.45 sıralarında duyuruldu.

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