Metrobüs durağında katledilen Neriman'ı, kadınlar son yolculuğuna uğurladı

05 Kasım 2022 Cumartesi, 13:01

İstanbul Beylükdüzü metrobüs durağında, 3 Kasım günü Sadrettin Özdemir isimli erkek, Neriman Sakallı ile tartışmaya başladı. Sakallı kaçmaya çalıştı. Ancak peşinden koşan Özdemir, yakaladığı Sakallı'yı silahla vurdu.

NERİMAN KURTARILAMADI

Saldırgan aynı silahla başına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sadrettin Özdemir, olay yerinde hayatını kaybederken Neriman Sakallı ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

'KADINA UZANAN ELLER KIRILSIN'

Yapılan otopsinin ardından Neriman Sakallı’nın naaşı Tunceli’ye getirildi. Karayolu ile Çemişgezek ilçesine götürülen Sakallı’nın cansız bedeni Kırklar Cemevi'ne götürüldü.

Burada kadın arkadaşları, köylüleri ve sevenleri tarafından omuzlarda taşınarak gözyaşları arasında defnedildi. Cenaze töreninde Sakalli'nın yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görüldü.

İlçeye köy ve dışarıdan gelen kadınlar tepki göstererek, "Kadına uzanan eller kırılsın" sloganları attı.