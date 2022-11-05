Metrobüs durağında katledilen Neriman'ı, kadınlar son yolculuğuna uğurladı
İstanbul’da Beylikdüzü metrobüs durağında 2 gün önce Sadrettin Özdemir tarafından silahla vurularak öldürülen Neriman Sakallı’nın (37) cansız bedeni, memleketi Tunceli’de kadınlar tarafından omuzda taşınarak gözyaşları arasında toprağa verildi.
İstanbul Beylükdüzü metrobüs durağında, 3 Kasım günü Sadrettin Özdemir isimli erkek, Neriman Sakallı ile tartışmaya başladı. Sakallı kaçmaya çalıştı. Ancak peşinden koşan Özdemir, yakaladığı Sakallı'yı silahla vurdu.
NERİMAN KURTARILAMADI
Saldırgan aynı silahla başına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sadrettin Özdemir, olay yerinde hayatını kaybederken Neriman Sakallı ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
'KADINA UZANAN ELLER KIRILSIN'
Yapılan otopsinin ardından Neriman Sakallı’nın naaşı Tunceli’ye getirildi. Karayolu ile Çemişgezek ilçesine götürülen Sakallı’nın cansız bedeni Kırklar Cemevi'ne götürüldü.
Burada kadın arkadaşları, köylüleri ve sevenleri tarafından omuzlarda taşınarak gözyaşları arasında defnedildi. Cenaze töreninde Sakalli'nın yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görüldü.
İlçeye köy ve dışarıdan gelen kadınlar tepki göstererek, "Kadına uzanan eller kırılsın" sloganları attı.
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