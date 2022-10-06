Metrobüste yolcular arasında yüksek sesle konuşma kavgası
Beylikdüzü'nde metrobüste aralarından yüksek sesle konuştukları iddia edilen iki yolcu ile onlardan rahatsız olan diğer yolcular arasında kavga çıktı.
Olay, akşam saatlerinde Haramidere'de metrobüste yaşandı. Aralarından yüksek sesle konuştukları iddia edilen iki yolcuyu diğer yolcular uyardı. Bunun üzerinde yolcular arasında tartışma çıktı.
Tartışma sonrası iki yolcu karşılıklı olarak birbirlerine yumruklar savurdu.
Diğer yolcuların araya girmesiyle son bulan kavga, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Video Haberler
- Salda Gençlik Festivali'nde Kıraç konser verecek
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
- Yolcu minibüsünde klarnetli yolculuk
- Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık bronz madalya bulundu
- Mandalina hasadı başladı; talep az olunca fiyatlar düşük
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
- Fındık kavurma tesisinde taleplere yetişemiyorlar
- Şifa deposu Gilaburu hasadı başladı
- Sokak hayvanlarına 4 Ekim'e özel ücretsiz kısırlaştırma
- Diyarbakır ve Mardin’de toz taşınımı etkili oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- O meşhur toplantıda en öndeki isimdi!
- Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi
- Bir polis intiharı daha...
- İbadete 'Erdoğan' arası
- Yargıtay'da büyük skandal
- Filenin Sultanları'ndan müthiş galibiyet
- Meclis'teki seçimden çıkacak ismi açıkladı
- Soylu'nun eski yardımcısı AYM'de koltuğu kaptı
- Hasta kadını korkutup yüzüne para saçtılar
- Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından duyurdu