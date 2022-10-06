Metrobüste yolcular arasında yüksek sesle konuşma kavgası

Beylikdüzü'nde metrobüste aralarından yüksek sesle konuştukları iddia edilen iki yolcu ile onlardan rahatsız olan diğer yolcular arasında kavga çıktı.

DHA
06 Ekim 2022 Perşembe, 09:29
Metrobüste yolcular arasında yüksek sesle konuşma kavgası
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Olay, akşam saatlerinde Haramidere'de metrobüste yaşandı. Aralarından yüksek sesle konuştukları iddia edilen iki yolcuyu diğer yolcular uyardı. Bunun üzerinde yolcular arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonrası iki yolcu karşılıklı olarak birbirlerine yumruklar savurdu.

Diğer yolcuların araya girmesiyle son bulan kavga, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
 

 


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