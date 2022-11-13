Metrobüs tacizcisi, müdahalesiyle polise teslim edildi: 'Arkadaşlar gözünüz açık olsun'

13 Kasım 2022 Pazar, 10:32

Olay, cuma günü saat 18.00 sıralarında Avcılar'a bağlı Merkez Mahallesi Üniversite Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Beylikdüzü yönüne giden metrobüste bulunan Arif Ş., H.K. ve P.U.O. adlı kadınlara tacizde bulundu. Yolcuların tepki gösterdiği Arif Ş., polise teslim edildi. Küçükçekmece Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan Arif Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Metrobüste kadınlara tacizde bulunan Arif Ş.'yi fark ederek müdahalede bulunan Hakan Demirci, o anları anlattı. Kamu kurumunda görev yaptığını belirten Demirci, akşam mesaiden çıktıktan sonra Cevizlibağ'dan metrobüse bindiğini söyledi. Hakan Demirci, gördükleri karşısında kayıtsız kalamadığını söyledi.

"GÖZÜNÜ KAPATMAMIŞ BİR VATANDAŞA RAST GELDİ"

Metrobüste bir kadının kendisine doğru yaklaştığını ifade eden Hakan Demirci, "Baktım kadının yanında bir adam var. Adamın etrafında kalabalık da yoktu. Ama kadınla bir teması var. Yerimizi değiştirmek istedim, adam hemen yönünü değiştirdi. Onun yan tarafında başı dönük başörtülü bir kadın vardı, ona doğru temas etmeye çalıştı. O kadın da uzaklaştı. Döndü, arka tarafında yabancı uyruklu bir kadın vardı. Onun kalçasını elledi. Bunu görünce o anda adamı ensesinden tuttum. Emniyet güçlerine teslim etmek için 'Gel buraya' dedim. Yabancı uyruklu kadın da 'Ne yapıyorsun' tarzında bir şey dedi. Yanımdaki kadın da 'Evet bana da temasta bulundu' dedi. İnsanlar adama vurmaya çalıştı. Ben onu metrobüsten indirip gelen emniyet güçlerine teslim ettim. Bir yolcunun çektiği ve yayınlanan haberlerin altına tacizci olduğunu nereden anladığıma dair yorumlar yazmışlar. Adam kadınların etrafında dönüyordu. Üç kadına da aynı şekilde tacizde bulundu. Arkadaşlar gözünüz açık olsun. Yolculuklar sırasında araçlarda emniyet gücü yok, müdahale edip gereğini yapmak gerek. 2 kadın da şikayet etti. 'Gözünü kapatmamış' bir vatandaşa rastladı. Toplu taşımada kadınlarla mesafeyi korumak gerek. Kadınlara temas ettiniz mi bu tacizdir. Başka açıklaması yok. Adam da kabul etti. 'Ben iyi bir adamım' dedi. Özür diledi. Buna katılmıyorum" şeklinde konuştu.