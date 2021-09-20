Metrobüs videosu olay olmuştu: Gözaltına alındı

İstanbul'da metrobüsün üzerine çıkıp 5 durak boyunca seyahat eden ve o sırada çektiği videoyu sosyal medya kanalında yayınlayan kişi gözaltına alındı.

AA
20 Eylül 2021 Pazartesi, 13:15
Metrobüs videosu olay olmuştu: Gözaltına alındı
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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği tarafından, metrobüs üzerinde seyahat edip video çeken ve sosyal medya hesaplarında yayınlayan YouTuberın yakalanması için çalışma başlatıldı.

YouTuberın kimliğini belirleyen ekipler, Yunus Emre Ö.'yü önceki gün akşam saatlerinde Kağıthane'de yakalayarak gözaltına aldı.

"Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Çağlayan Polis Merkezi'ne teslim edilen Yunus Emre Ö, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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