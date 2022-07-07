Metrobüste kadın yolcunun fotoğrafını çekerken yakalandı
Beylikdüzü'nden Avcılar'a doğru ilerleyen metrobüsteki kadının fotoğrafını çeken erkek yolcu, tepkiyle karşılaşınca "Tamam sileceğim" dedi. Metrobüsten indirilen şüpheli, gözaltına alındı.
Beylikdüzü'nden Avcılar'a doğru ilerleyen metrobüste dün saat 22.00 sıralarında bir erkek yolcu, kadın yolcunun fotoğrafını çekerken fark edildi. Fotoğrafı çekilen kadın yolcu bağırarak tepki gösterdi.
Metrobüsteki diğer yolcular da fotoğraf çektiği öne sürülen kişiye "Kadının bacaklarını çekmeye utanmıyor musun?" diye bağırdı. Fotoğrafı çeken yolcu ise "Bakın beni dinleyin. Tamam sileceğim" diyerek kendisini savundu.
Metrobüstekilerle fotoğraf çeken kişi arasında bir süre tartışma devam etti. Daha sonra Avcılar'daki Cihangir-Üniversite Mahallesi durağında metrobüsten indirilen şüpheli, bekçilere teslim edildi. Emniyete götürülen şüpheliye 'Özel hayatı ihlal' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.
Fotoğrafları çekilen kadın ve bir yolcu da tanık olarak ifade verdi. Metrobüsteki tartışmayı ise bir yolcu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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