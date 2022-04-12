İBB'nin satın aldığı 160 yeni otobüsten 30'u teslim alındı: İşte İstanbul'un yeni metrobüsleri...

İmamoğlu şöyle devam etti:

"Yani geçmişe dönük bugünlerde var olan bazı çok eskimiş filolardan ötürü kaynaklanan artışlar olsa da genelinde İETT'nin geçmişe dönük artan bir arıza oranı yok. Burada özellikle gençleşen filo ihtiyacı olduğunun altını çizelim. Buradaki yatırım yapma kararlılığımızın da altını çizelim.

Yoksa gerçekten filomuza göre önemli bir yatırımdır 160 araç ama bu kadar büyük filoya göre de ihtiyaç açısından çok daha yolumuz olduğunun da altını çizmek isterim."