Metrobüste kadınları taciz eden şüpheli tutuklandı
İstanbul Avcılar'da metrobüste iki kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Arif Ş. (52), sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi Üniversite Metrobüs Durağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Beylikdüzü yönüne giden metrobüste bulunan Arif Ş., H.K. ve P.U.O. adlı kadınlara tacizde bulundu.
Yolcuların tepki gösterdiği Arif Ş. araçta darbedildi. Sürücü metrobüs durağına yanaşırken, Arif Ş. kapının açılması ile kaçma girişiminde bulunduğu sırada tekrar yakalandı.
Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri kısa sürede metrobüs durağına sevk edildi. Linç edilmek istenen Arif Ş. durakta ekipler tarafından gözaltına alındı. Biri yabancı uyruklu olmak üzere iki kadın, şüpheliden şikayetçi oldu.
Şüpheli, Murat Kölük Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Avcılar Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne teslim edildi.
Bir binada güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilen Arif Ş., bu sabah Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi.
Tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Arif Ş., dosyadaki ifade ve delil durumu göz önüne alınarak tutuklandı. Arif Ş., Metris Cezaevi’ne gönderildi
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