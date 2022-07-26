Metrobüste tekme tokat dayak

26 Temmuz 2022 Salı, 12:26

Okmeydanı metrobüs durağında geçen günlerde saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, Arzu K. Bahçelievler Şirinevler’de metrobüse bindi. Bu sırada bir şahıs da aynı araca binerek Arzu K.'nin yanına oturdu.

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