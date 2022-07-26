Metrobüste tekme tokat dayak
İstanbul'da Şirinevler durağından metrobüse binen bir kadın, taciz edildiğini iddia ederek yanında oturan şahsa arka arkaya tekme attı. Dayak anları kameralara yansırken kayıplara karışan şahıs, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 25 günlük çalışma sonucu tespit edilerek yakalandı.
Okmeydanı metrobüs durağında geçen günlerde saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, Arzu K. Bahçelievler Şirinevler’de metrobüse bindi. Bu sırada bir şahıs da aynı araca binerek Arzu K.'nin yanına oturdu.
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