Metrobüste 'taciz iddiasına' linç girişimi
İstanbul Avcılar'da metrobüste iki kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Arif Ş. (52) linç edilmek istendi. Dövülen Arif Ş. polise teslim edildi.
Merkez Mahallesi Üniversite Metrobüs Durağı'nda, 11 Kasım Cuma günü saat 18.00 sıralarında Beylikdüzü yönüne giden metrobüste bulunan Arif Ş. isimli erkek, H.K. ve P.U.O. adlı kadınlara tacizde bulundu.
ARAÇTA TUTUP DARBETTİLER
Yolcuların tepki gösterdiği Arif Ş. araçta tutularak darbedildi. Sürücü metrobüs durağına yanaşırken Arif Ş. kapının açılması ile kaçmak isterken tekrar yakalandı.
HER İKİ KADIN DA ŞİKAYETÇİ OLDU
Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri kısa sürede metrobüs durağına sevk edilirken linç edilmek istenen Arif Ş. gözaltına alındı. Biri yabancı uyruklu olmak üzere iki kadın, şüpheliden şikayetçi olurken Hakan Mücahit D. adlı yolcu da görgü tanığı olarak ifade verdi.
Şüpheli, Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne götürüldükten sonra Avcılar Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne teslim edildi. Şüphelinin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.
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