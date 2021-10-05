Metrobüste yolcunun düşürdüğü cep telefonunu çaldı

Ataköy'de metrobüste U.İ.'nin çantasından oturduğu koltuğa düşürdüğü cep telefonunu çalan şüpheli A.R. gözaltına alındı. Mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelinin cep telefonu alma anları metrobüsün güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA
05 Ekim 2021 Salı, 12:44
Metrobüste yolcunun düşürdüğü cep telefonunu çaldı
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İstanbul Ataköy'de metrobüste U.İ.'nin çantasından oturduğu koltuğa düşürdüğü cep telefonunu çalan şüpheli A.R. gözaltına alındı. Mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelinin cep telefonu alma anları metrobüsün güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 13 Ağustos Cuma günü Ataköy'de meydana geldi. U.İ., metrobüsle yolculuk ettiği esnada çantasında bulunan cep telefonunu oturduğu koltuğa düşürdü. Ardından Ataköy Durağı'nda metrobüsten indi. Cep telefonunu düşürdüğünü fark eden U.İ. durumu polise bildirdi.

ŞÜPHELİ EVİNDE BULUNDU

Harekete geçen ekipler, metrobüsün güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekiplerce yapılan incelemelerde, aynı metrobüste yolculuk yapan A.R. (25) isimli şüphelinin, U.İ.'nin oturduğu koltuğa gelerek, düşen cep telefonunu alıp cebine koyduğu tespit edildi. 

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Şüpheli A.R. önceki gün Küçükçekmece'de bulunan evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.R.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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