Metroda skandal görüntü: ‘Ben devletim’ dedi, yurttaşın üzerine yürüdü

İstanbul’da bulunan Ayrılıkçeşmesi metrosunda yurttaşla özel güvenlik arasında tartışma çıktı. Güvenlik görevlisinin, ‘ben devletim’ demesinin ardından tartışma kavgaya dönüştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2023 - 11:32
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İstanbul Ayrılıkçeşmesi metrosunda özel güvenlikle bir yurttaş arasında tartışma çıktı. 

İstanbul Havadis'in aktardığı görüntülere göre, güvenliklerden biri “Ben devletim, sen kimsin” demesiyle birlikte olay büyüdü ve arbede yaşandı. 

Söz konusu olay büyümeden diğer güvenlikler araya girdi ve tarafları uzaklaştırdı. 


İstanbul metro Güvenlik arbede

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