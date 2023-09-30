Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Van'da doktoru darbeden 2 kişi gözaltına alındı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde hasta yakınlarınca bir doktorun darbedilmesine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tepki geldi. Koca, "Şu an, hukuken 'zanlı' sıfatını taşıyan iki kişi gözaltına alınmıştır. İfadeleri alındıktan sonra tutuklama talebiyle savcılığa sevk edilmelerini bekliyoruz" dedi.

AA
Yayınlanma: 30.09.2023 - 07:20
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Van'da doktoru darbeden 2 kişi gözaltına alındı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Van merkezde yaşanan şiddet olayında "bir hekim arkadaşının" yaralandığını anımsattı.

Acil serviste bir hastaya müdahale edilirken olayın gerçekleştiğini aktaran Koca, hadisenin hasta ile bir hasta yakınının tıbbi bir konuda hekimden daha fazlasını biliyormuşçasına tavır almasıyla başlayıp şiddete dönüştüğünü belirtti.

"SAVCILIĞA SEVK EDİLMELERİNİ BEKLİYORUZ"

Koca, paylaşımında, "Bir uzmana saygısızlık, hekime şiddet asla bağışlanamaz. Şu an, hukuken 'zanlı' sıfatını taşıyan iki kişi gözaltına alınmıştır. İfadeleri alındıktan sonra tutuklama talebiyle savcılığa sevk edilmelerini bekliyoruz. Sağlık camiası adına hekim arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum" ifadesini kullandı.


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