Metrodaki siyah aileye ırkçı saldırı: Gözaltına alındı
İstanbul’da, Yenikapı-Hacıosman metro hattında, yanında oturan siyah bir aileye küfür ve hakaret ettiği tespit edilen O.O.K., gözaltına alındı.
Yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıyan ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, O.O.K. isimli yolcunun, yanında oturan siyah aileye “Afrika’ya dönün, gidin buradan” dediği; hem İngilizce hem Türkçe küfürler ettiği görüldü. Metrodaki diğer yolcular yaşananlar karşısında sessiz kalırken, bir kısım yolcu ise olaya güldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatması üzerine kimliği belirlenen şahıs, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme', 'ayrımcılık' ve 'tehdit' suçlamalarıyla gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme', 'Ayrımcılık' ve 'Tehdit' suçları ile ilgili Fatih ilçesinde yürütülen çalışmalarda; 8 Temmuz 2022 tarihinde sosyal medya platformları ve bazı basın yayın kuruluşlarında, 'İstanbul'da rezil ırkçılık; Küfürler yağdırdı' başlığıyla yer alan haber ile ilgili yapılan inceleme neticesinde şahsın O.O.K. olduğu belirlenmiştir. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen O.O.K. isimli şahıs kısa süre içerisinde görevlilerimizce yakalanmıştır.”
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