Meteoroloji tarih verdi: Marmara Bölgesi için 'fırtına' uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yapıp, dikkatli olunması yönünde çağrıda bulundu.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ile Edirne'nin güney ilçelerinde (Enez, İpsala, Keşan) yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, kısa süreli 70-80 km/saat) beklendiği bildirildi.
Açıklamada ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlemeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
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