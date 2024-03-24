Meteoroloji tarih verdi: Marmara Bölgesi için 'fırtına' uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yapıp, dikkatli olunması yönünde çağrıda bulundu.

DHA
Yayınlanma: 24.03.2024 - 16:07
Meteoroloji tarih verdi: Marmara Bölgesi için 'fırtına' uyarısı!
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MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ile Edirne'nin güney ilçelerinde (Enez, İpsala, Keşan) yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, kısa süreli 70-80 km/saat) beklendiği bildirildi.

Açıklamada ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlemeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.


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