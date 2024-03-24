TV yayın akışı 23 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 23 Mart Cumartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 23 Mart Cumartesi TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
24 Mart 2024 Pazar, 09:08
TV yayın akışı 23 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Mart Pazar günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 23 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

14:30 Üç Kız Kardeş

16:30 Taş Kağıt Makas

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 İnci Taneleri

02:00 Arka Sokaklar

03:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

05:45 5N1K

TV yayın akışı 23 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.25 Kül Masalı

08.50 Mehmed: Fetihler Sultanı

11.45 Enine Boyuna

13.00 Kara Ağaç Destanı

16.40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18.15 Ramazan Sevinci

19.30 Ana Haber

20.00 Teşkilat

00.15 3'te 3

01.35 Mehmed: Fetihler Sultanı

02.40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

03.50 Sahur Bereketi

05.30 Kapanış

TV yayın akışı 23 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00  Dizi

07:00 Tuzak

08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

14:15 Cevap Ver Türkiye / Yeni Bölüm

16:30 Çarkıfelek / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Ramazan

01:30 Çarkıfelek

03:30 Gençlik Rüzgarı

04:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Ramazan

05:30 Dizi

TV yayın akışı 23 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI 

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Ekonomi Arası

11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

12.45 Yabani

14.45 Kirli Sepeti

16.45 Hudutsuz Sevda

19.00 Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Kirli Sepeti

00.00 Şahane Hayatım

02.15 Yaz Şarkısı

04.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

05.45 İnadına Aşk

TV yayın akışı 23 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW YAYIN AKIŞI

08:15 Acele Koca Aranıyor

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir

14:45 Bahar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Sakar Şakir

21:45 Kapıcılar Kralı

23:30 Sakar Şakir

01:15 Sandık Kokusu

03:45 Kapıcılar Kralı

05:30 Yeni Gelin

TV yayın akışı 23 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

06: 20 Mevlid ve Süleyman Çelebi

06: 50 Kuruluş Osman

07: 30 atv'de Hafta Sonu

10: 00 Roboreks'in Maceraları - Yabancı Sinema

11: 40 Dizi TV

12: 30 Kardeşlerim

16: 10 Creed - Yabancı Sinema

18: 50 atv Ana Haber

19: 10 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?

23: 00 Aldatmak

02: 45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

Kanal D TV 8 NOW TV Show TV Star TV

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