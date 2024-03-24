TV yayın akışı 23 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 23 Mart Cumartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 23 Mart Cumartesi TV rehberi...
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Mart Pazar günü tv yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:45 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı
14:30 Üç Kız Kardeş
16:30 Taş Kağıt Makas
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 İnci Taneleri
02:00 Arka Sokaklar
03:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
05:45 5N1K
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.25 Kül Masalı
08.50 Mehmed: Fetihler Sultanı
11.45 Enine Boyuna
13.00 Kara Ağaç Destanı
16.40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18.15 Ramazan Sevinci
19.30 Ana Haber
20.00 Teşkilat
00.15 3'te 3
01.35 Mehmed: Fetihler Sultanı
02.40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
03.50 Sahur Bereketi
05.30 Kapanış
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:00 Tuzak
08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
14:15 Cevap Ver Türkiye / Yeni Bölüm
16:30 Çarkıfelek / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Ramazan
01:30 Çarkıfelek
03:30 Gençlik Rüzgarı
04:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Ramazan
05:30 Dizi
NOW YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Ekonomi Arası
11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
12.45 Yabani
14.45 Kirli Sepeti
16.45 Hudutsuz Sevda
19.00 Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Kirli Sepeti
00.00 Şahane Hayatım
02.15 Yaz Şarkısı
04.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
05.45 İnadına Aşk
SHOW YAYIN AKIŞI
08:15 Acele Koca Aranıyor
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir
14:45 Bahar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Sakar Şakir
21:45 Kapıcılar Kralı
23:30 Sakar Şakir
01:15 Sandık Kokusu
03:45 Kapıcılar Kralı
05:30 Yeni Gelin
ATV YAYIN AKIŞI
06: 20 Mevlid ve Süleyman Çelebi
06: 50 Kuruluş Osman
07: 30 atv'de Hafta Sonu
10: 00 Roboreks'in Maceraları - Yabancı Sinema
11: 40 Dizi TV
12: 30 Kardeşlerim
16: 10 Creed - Yabancı Sinema
18: 50 atv Ana Haber
19: 10 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?
23: 00 Aldatmak
02: 45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
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