Metrolarda 'Milli takım' bestesi
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Almanya'da Hollanda ile saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.
A Milli Futbol Takımının oynayacağı karşılaşma öncesi İstanbul'da metro istasyonlarında milli takımın bestesi çalmaya başladı.
O anlar ise yurttaşların kamerasına yansıdı.
Tarihi maça dakikalar kaldı...— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) July 6, 2024
Metrolarda 'Milli takım' bestesi
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'li Yönter'den 'Hesaplaşacağız' mesajı
- Bengü'ye Van'da pet şişeli saldırı
- Türk müsünüz sorusuna ne yanıt verdi?
- Terkoğlu'ndan MHP'li isme 'kurşun' yanıtı
- Şimşek imzaladı: İşte yeni zam ve ücretler
- İstanbul ve çevre illerde göktaşı görüldü
- 'Sinan Ateş davasında neler gördüm'
- Canlı yayınında 'bozkurt' işareti
- Kadrolaşmayı şikâyet etti, kovuldu!
- Şimdi de kesilmiş videoyla hedef alındılar