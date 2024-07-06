Metrolarda 'Milli takım' bestesi

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Almanya'da Hollanda ile saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.

İHA
Yayınlanma: 06.07.2024 - 20:34
Metrolarda 'Milli takım' bestesi
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A Milli Futbol Takımının oynayacağı karşılaşma öncesi İstanbul'da metro istasyonlarında milli takımın bestesi çalmaya başladı. 

O anlar ise yurttaşların kamerasına yansıdı.


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