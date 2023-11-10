MetroPOLL anketi: Halkın yüzde 86'sı Atatürk'e şükran duyuyor

Yayınlanma: 10.11.2023 - 10:00

Güncelleme: 10.11.2023 - 10:00

MetroPOLL kasım ayında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bir kamuoyu araştırması gerçekleştirildi. Araştırmanın sonuçlarını MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu Özer Sencar sosyal medya hesabından paylaştı.

Vatandaşlara "Atatürk’ün bu ülkeye yaptıklarından dolayı ona şükran duyuyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 86,4'ü "evet" dedi. Öte yandan farklı siyasi partilerin destekçilerine de aynı soru soruldu ve partilere göre ceavpların oranlarına yer verildi.

Aynı soruya, 2021 yılındaki araştırmada katılımcıların yüzde 92'si "evet" yanıtını vermişti.