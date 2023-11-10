MetroPOLL anketi: Halkın yüzde 86'sı Atatürk'e şükran duyuyor
MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre, "Atatürk’ün bu ülkeye yaptıklarından dolayı ona şükran duyuyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 86'sı 'evet' yanıtını verdi.
MetroPOLL kasım ayında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bir kamuoyu araştırması gerçekleştirildi. Araştırmanın sonuçlarını MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu Özer Sencar sosyal medya hesabından paylaştı.
Vatandaşlara "Atatürk’ün bu ülkeye yaptıklarından dolayı ona şükran duyuyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 86,4'ü "evet" dedi. Öte yandan farklı siyasi partilerin destekçilerine de aynı soru soruldu ve partilere göre ceavpların oranlarına yer verildi.
Aynı soruya, 2021 yılındaki araştırmada katılımcıların yüzde 92'si "evet" yanıtını vermişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- İsrail doğrulamadı!
- Trafik cezası iptal edildi
- Özgür Özel'den 'eylem' açıklaması!
- Hüseyin Çelik'ten sert çıkışı!
- İstanbul'da ekmeğe zam...
- İşte Erdoğan'ın Yargıtay planı!
- Özlem Gürses, tacizci erkeği canlı yayında ifşa etti
- Okunmayan dosyaya erteleme kararı
- TBMM'de olağanüstü toplantı!
- Emniyet Önce paylaştı, sonra sildi, tekrar paylaştı