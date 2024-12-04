Metropoll'den yeni anket: Yurttaşın en büyük ekonomik sorunu ‘hepsi’!

Yayınlanma: 04.12.2024 - 21:06

Güncelleme: 04.12.2024 - 21:07

Metropoll Araştırma’nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son anketlerinin sonucunu aktardı.

Katılımcılara 'karşı karşıya olduğunuz en önemli ekonomik sorun nedir' sorusunun yönetildiği anketin sonucuna göre, yurttaşın en büyük problemi yüzde 18.3 ile 'düşük maaş' oldu.

'Düşük maaşı' yüzde 13.2 ile 'ev kirası' takip ederken, yüzde 11.4 'vergiler' cevabını verdi. Yüzde 10.4'ün en büyük sorunu 'mutfak masrafları' olurken, bunun yüzde 8.1 ile 'işsizlik' takip etti.

Katılımcıların yüzde 5'i bu soruya 'aşırı borç' yanıtını verdi.

'Aşırı borç' yanıtını yüzde 3.6 ile 'enflasyon', yüzde 3.6 ile 'eğitim harcamaları', yüzde 2.1 ile 'sağlık harcamaları' takip etti.

Öte yandan katılımcıların en büyük çoğunluğunu oluşturan yüzde 18.2 'hepsi' cevabını verdi.