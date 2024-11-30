Fark açılıyor: ORC'den dikkat çeken seçim anketi!

ORC Araştırma, 25-28 Kasım tarihleri arasında 28 ilde 5 bin 460 katılımcı ile gerçekleştirdiği yeni anketini kamuoyu ile paylaştı. Ankete göre, CHP birinci sırasını korudu.

Fark açılıyor: ORC'den dikkat çeken seçim anketi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.11.2024 - 20:59

ORC Araştırma, "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" başlıklı yeni anketini kamuoyu ile paylaştı.

25-28 Kasım tarihleri arasında 28 ilde gerçekleştirilen ankette katılımcılar tercihlerini ifade etti.

CHP YERİNİ KORUDU

Ankete göre CHP yüzde 31,2 oy alarak birinci parti oldu. CHP'yi en yakın konumda takip eden AKP'nin oy oranı ise yüzde 28,1 oldu.

AKP ve CHP'yi takip eden partiler ise şöyle sıralandı:

MHP: Yüzde 8,1

DEM Parti: Yüzde 7,5

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 5

İYİ Parti: Yüzde 4,3

Zafer Partisi: Yüzde 4




Etiketler: #ANKET #hangi parti #Oy oranı

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