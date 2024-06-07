MetroPOLL'den yıllara göre 'memnuniyet' anketi: Yaşam sevincimizi elimizden aldılar!

Yayınlanma: 07.06.2024 - 20:12

Güncelleme: 07.06.2024 - 20:29

MetroPOLL Araştırma Kurucusu Özer Sencar sosyal medya hesabından yeni bir anket paylaştı. 'Yaşam Memnuniyeti' başlıklı ankete göre halk, yıllar içinde mutsuzlaştı.

Yurttaşın oy dağılımına göre mutluluk oranları da çıkarılan ankette 2012 yılında verilen yüzde 48,4 'Memnunum' sonucunun 2024 yılında yüzde 29,2'ye düşmesi dikkat çekti.

EN 'ÇOK MEMNUN' SEÇMEN MHP'DE

Ankette ayrıca 14 Mayıs 2023 Milletvekili seçiminde oy verilen partilere göre yurttaşlara memnuniyet sorusu soruldu.

'Çok memnunum' sıralamasında yüzde 13,4 ile MHP'nin, 'Memnunum' sıralamasında yüzde 36,4 ile AKP'nin birinci gelmesi dikkat çekti.

'Hiç memnun değilim' cevabını veren seçmenlerde ise CHP yüzde 41,5 ile birinci sırada yer aldı.

İŞTE ANKET SONUÇLARI

MetroPOLL Araştırma Kurucusu Özer Sencar'ın X hesabında paylaştığı anket sonuçlarında şu veriler yer aldı: