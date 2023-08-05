Metroya inmek isteyen kişi yürüyen merdivene sıkıştı!

Yayınlanma: 05.08.2023 - 11:31

Güncelleme: 05.08.2023 - 11:40

İstanbul'da Kartal Metro İstasyonu'nda dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda faciadan dönüldü.

Edinilen bilgiye göre, metroya inmek için yürüyen merdiveni kullanan Bayram Demirci (58) dengesini kaybederek düştü. Bayram Demirci, yürüyen merdivene sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demirci yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kolundan ve sırtından yaralanan Demirci olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Demirci'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.