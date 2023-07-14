Yürüyen merdivenin altında bebek cesedi bulundu
Karabük'te üst geçidin yürüyen merdivenin altında, poşet içine koyulmuş bir yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Ceset otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kan donduran olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kan donduran olay, Karabük'e bağlı Hürriyet Mahallesi mevkisinde yaşandı.
Çevredeki yurttaşlar, yürüyen merdivenin altında poşette yeni doğmuş bebek cesedi olduğunu fark etti. Bunun üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine gelen ekipler olay yerine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. İncelemelerin ardından ceset Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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