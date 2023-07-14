Yürüyen merdivenin altında bebek cesedi bulundu

Yayınlanma: 14.07.2023 - 09:22

Güncelleme: 14.07.2023 - 09:22

Kan donduran olay, Karabük'e bağlı Hürriyet Mahallesi mevkisinde yaşandı.

Çevredeki yurttaşlar, yürüyen merdivenin altında poşette yeni doğmuş bebek cesedi olduğunu fark etti. Bunun üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen ekipler olay yerine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. İncelemelerin ardından ceset Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



