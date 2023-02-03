Kayseri'de feci ölüm: Yürüyen merdivenden düştü!

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 08:55

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 08:56

Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesinde iş merkezinde, önceki gün saat 23.50 sıralarında iddiaya göre, Nevzat Y. yürüyen merdivenle iş merkezine ineceği sırada dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten düştü.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nevzat Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Nevzat Y.'nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.