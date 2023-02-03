Kayseri'de feci ölüm: Yürüyen merdivenden düştü!

Kayseri'de Nevzat Y. (66), iş merkezinde yürüyen merdivenlerden indiği sırada dengesini kaybedip, metrelerce yükseklikten düşerek öldü.

DHA
Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 08:55
Kayseri'de feci ölüm: Yürüyen merdivenden düştü!
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Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesinde iş merkezinde, önceki gün saat 23.50 sıralarında iddiaya göre, Nevzat Y. yürüyen merdivenle iş merkezine ineceği sırada dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten düştü.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nevzat Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Nevzat Y.'nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


Ölüm yürüyen merdiven Kayseri

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