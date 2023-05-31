2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Mevcut bakanlarla son kez: Kabine’de gündem seçim değerlendirmesi ve yerel seçimler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün saat 15.30'da toplanacak. Yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katılacak. Toplantıda gündem maddelerinin seçim değerlendirmesi ve 10 ay sonra yapılacak yerel seçimler olması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2023 - 10:37
Mevcut bakanlarla son kez: Kabine’de gündem seçim değerlendirmesi ve yerel seçimler
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.30'da toplanacak. Yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katılacak.

Habertürk'ün haberine göre, toplantıda 14 ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin değerlendirilmesi bekleniyor. Toplantıda 10 ay sonra yapılacak yerel seçimler için de hazırlıkların başlaması da gündemdeki bir diğer konu.

Toplantının ardından Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

28. dönem için yapılan milletvekili seçimlerinde; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy haricindeki tüm bakanlar milletvekili seçilmişti. 

YENİ BAKANLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin kesin sonuçlarını açıklamasını takip eden 3'üncü gün AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te yemin edecek. 

YSK'nin kesin sonucu yarın açıklaması beklenirken, Erdoğan 3 Haziran Cumartesi günü Meclis ederek göreve başlayacak. Erdoğan daha sonra ise yeni kabinesini açıklayacak.

Karar Resmi Gazete'de yayınlanacak. 4 Haziran Pazar günü ise, bakanlıklarda devir teslim törenlerinin olması bekleniyor.


Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Bakan Recep Tayyip Erdoğan

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