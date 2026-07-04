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Mevlitte dağıtılan tavuklu pilav 19 kişiyi hastanelik etti

Mevlitte dağıtılan tavuklu pilav 19 kişiyi hastanelik etti

4.07.2026 08:59:00
Güncellenme:
DHA
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Mevlitte dağıtılan tavuklu pilav 19 kişiyi hastanelik etti

Manisa’da düzenlenen mevlit programında ikram edilen tavuklu pilav sonrası rahatsızlanan 19 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

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Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesi’nde bulunan bir sitede dün akşam saatlerinde bir zehirlenme olayı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; yakınlarının ölümünün 52’nci günü nedeniyle mevlit programı düzenleyen aile, davetlilere tavuklu pilav ikram etti. Mevlidin ardından bazı davetlilerde mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikâyetleri görüldü.

Rahatsızlanan 19 kişi, kendi imkânlarıyla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Zehirlenmeye neden olduğu değerlendirilen yemeklerden numune alınırken, olayla başlatılan soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #Manisa #yemek #tavuklu pilav #Mevlüt

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