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Mevlitte ikram edilen yemek sonrası 13 kişi hastanelik oldu

Mevlitte ikram edilen yemek sonrası 13 kişi hastanelik oldu

21.06.2026 00:24:00
Güncellenme:
İHA
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Mevlitte ikram edilen yemek sonrası 13 kişi hastanelik oldu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen mevlitte ikram edilen tavuklu pilav, aşure ve ayranın ardından rahatsızlanan 13 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Sakarya’nın Hendek ilçesinde düzenlenen mevlitte ikram edilen yemeklerin ardından rahatsızlanan 13 kişi hastaneye başvurdu.

Yeni Mahalle 2095. Sokak’ta yaklaşık 35 kişinin katıldığı mevlit programında davetlilere evde hazırlanan tavuklu pilav, aşure ve paketli bardak ayran ikram edildi. Programın ardından farklı zamanlarda rahatsızlanan 13 kişi, bulantı, kusma, halsizlik ve karın ağrısı şikayetleriyle Hendek Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Hastanede tedavi ve kontrolleri yapılan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikata başlandı.

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