Mevlitte tavuk pilav yiyen 17 kişi hastaneye kaldırıldı!
Sakarya’nın Ferizli ilçesinde mevlit yemeğinde tavuk pilav yiyen 17 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvurdu.
Sakarya'nın Ferizli ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde mevlide katılan ve burada tavuk pilav yiyen 17 kişide mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayetleri başladı.
Rahatsızlananla gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvurdu.
Tedavileri tamamlanan bazı yurttaşlar taburcu edilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.
Etiketler: #sakarya #tavuk pilav #Zehirlenme
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