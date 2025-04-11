Adıyaman'da 15 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu
Adıyaman'da 15 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Adıyaman'da Şeref Cengiz İlkokulu'nda eğitim gören 15 öğrenci, dışarıdan aldıkları şekeri yedikten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle okul idaresine başvurdu.
İhbar üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, 15 öğrenciyi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırdı.
Etiketler: #adıyaman #gıda zehirlenmesi
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