Adıyaman'da 15 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu

Adıyaman'da 15 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Adıyaman'da 15 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 11.04.2025 - 15:23

Adıyaman'da Şeref Cengiz İlkokulu'nda eğitim gören 15 öğrenci, dışarıdan aldıkları şekeri yedikten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle okul idaresine başvurdu.

İhbar üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, 15 öğrenciyi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırdı.


Etiketler: #adıyaman #gıda zehirlenmesi

İlgili Haberler

Uzman: 'Tavuk döner kaynaklı zehirlenmeler, kitlesel sağlık krizlerine yol açabilir'

Uzman: 'Tavuk döner kaynaklı zehirlenmeler, kitlesel sağlık krizlerine yol açabilir'
Tavuk döner zehirlenmesinde 'salmonella' uyarısı: Ölümle sonuçlanabilir

Tavuk döner zehirlenmesinde 'salmonella' uyarısı: Ölümle sonuçlanabilir
Gıdaların bozulmasına sebep oluyor, zehirlenmelere yol açıyor: Buzdolabında saklanmaması gereken 10 besin

Gıdaların bozulmasına sebep oluyor, zehirlenmelere yol açıyor: Buzdolabında saklanmaması gereken 10 besin
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler