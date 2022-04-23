Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı: Türkiye’den hava sahası kararı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'dan Suriye'ye asker taşıyan sivil ve askeri tüm uçaklara, Moskova ile de görüşülerek Türk hava sahasının kapatıldığını söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay ziyareti öncesi uçakta, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, Rusya'dan Suriye'ye asker taşıyan sivil ve askeri tüm uçaklara, Moskova ile de görüşülerek Türk hava sahasının kapatıldığını söyledi.
Çavuşoğlu, Ankara’nın Moskova ile diyalog mekanizması içerisinde hareket etmeye önem verdiğini söyledi.
Çavuşoğlu "Geldiğimiz son noktada ortada. Müzakere ettikleri kapsamlı bir metin var, onun dışında yine bir arka kapı diplomasisi işliyor. O süreçte bir ortak deklarasyon taslağı da olduğunu görüyoruz. Daha çok tarafsızlık, güvenlik ve garantiler üzerine odaklandıklarını görüyoruz. Son noktayı liderlerin koyması lazım. Bir anlaşma istiyorlarsa bu kaçınılmaz" şeklinde konuştu.
ABD'yle ilişkileri de değerlendiren Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin F-16 talebine ilişkin yapıcı bir tutum gördüğünü söyledi.
"ABD'NİN F-16'LAR KONUSUNDAKİ TUTUMU YAPICI"
Çavuşoğlu, "F-16'lar konusunda yönetimde kesinlikle yapıcı bir tutum var. Zaten yaptırımlara tabi değil biliyorsunuz. Ama genel anlamda savunma sanayiinde kısıtlamalar var ve Kongre'nin iznine tabi. Görüşmeler de gayet iyi geçiyor. Karşı çıkan Kongre üyelerinin sayısı çok fazla değil" şeklinde konuştu.
"RUSYA'YA HAVA SAHASINI KAPATTIK"
Rusya'nın Suriye'ye giden sivil uçaklarına hava sahasının kapatıldığını söyleyen Çavuşoğlu, "Rusya'nın askeri uçaklarına, hatta sivil Suriye'ye giden uçaklarına hava sahasını kapattık. Üçer aylık izinler veriyorduk. Nisan'a kadar izinleri vardı. Cumhurbaşkanımız da Putin'e söyledi. Daha sonra uçuşlar durdu. Yani aslına biz hem Montrö hem diğer konularda sureci diyalog yoluyla yürütüyoruz" diye konuştu.
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