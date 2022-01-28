KKTC Tarım Bakanı Çavuşoğlu, Covid-19’a yakalandı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıktı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bir bakan daha Covid-19’a yakalandı.
KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurarak, “Ailemle birlikte gerekli tedbirleri aldık, izoleyiz. Bu sürede yakın temas içerisinde olduğum yakın akraba ve dostlarıma ulaştım. Buradan da unuttuğum birisi varsa, duyurmak istiyorum. Kesinlikle, aşı önemli. Hatırlatma dozum da yapılmıştı, kendimi çok iyi hissediyorum. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.
Öte yandan KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli de 24 Ocak’ta Covid-19’a yakalanmıştı.
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