Atamalar neden engelleniyor? 'Çavuşoğlu istifaya zorlanıyor' iddiası

28 Ocak 2022 Cuma, 13:51

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun merkez ve yurt dışı teşkilatlarına üst düzey atama taleplerinin uzun bir süredir karşılanmadığı ve istifaya zorlandığı yönündeki iddiaları TBMM gündemine taşıdı.

Özdemir, Bakan Çavuşoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde, “Dışişleri Bakanlığı’na gittikçe daha fazla sayıda dışarıdan atamanın yapıldığı bir süreçten geçiliyor. Bu süreçte Bakanlık merkez teşkilatında üst düzey kadrolara atama yapılmaması dikkat çekmektedir. Üst düzey atama dosyalarının Dışişleri Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı makamına önerildiği ancak bu dosyaların onaylanmadığı, onaylanma aşamasının uzatıldığı ve bu yüzden de birçok üst düzey görevin vekaleten yürütüldüğü kamuoyuna yansımaktadır” dedi.

Özdemir, Bakan Çavuşoğlu’na şu soruları yöneltti: