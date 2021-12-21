Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'karizmatiksin' sözüne 'Hiç yoktan iyidir kankim' yanıtı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından kendisine yorum yazan bir kullanıcıya "kankim" diye yanıt verdi.
Macaristan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabı üzerinden Budapeşte'den fotoğraflar paylaştı.
Çavuşoğlu'nun paylaşımına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kare kalem portresini çizerek sosyal medyada paylaşmasıyla tanınan engelli ressam Gülşah Yağmur Yazıcı, "Çalışkan kankime hayranım gerçekten. Seni çok seviyorum yahu. Allah yardımcın olsun. Bu arada çok karizmatiksin galiba" diye yazdı.
Çavuşoğlu ise Yazıcı'ya "Galiba hiç yoktan iyidir kankim" diye yanıt verdi. Çavuşoğlu'nun yanıtı sosyal medyada gündem oldu.
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