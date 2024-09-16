Konya'da 2 yaşındaki bebek ölü bulundu!
Konya'da, 2 yaşındaki Yusuf Ç. ailesi tarafından ölü bulundu. Bebeğin ölümünün şüpheli görülmesi üzerine soruşturma başlatıldı.
Konya'nın Kulu ilçesi Karapınar Mahallesindeki soğan tarlasında çalışan mevsimlik işçi aile, 2 yaşındaki bebekleri Yusuf Ç.'yi çadırda hareketsiz gördü.
Ailesi tarafından Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne götürülen bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
BEBEĞE OTOPSİ YAPILACAK
Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından bebeğin cansız bedeni, Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Etiketler: #şüpheli #Şüpheli ölüm #konya
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