Mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 13 yaralı
Giresun'da mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Giresun'da sabah saatlerinde Ordu istikametine seyir halinde bulunan M.A. idaresindeki minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üstgeçitin demir ayaklarına çarptı.
Meydana gelen kazada araçta yolcu olarak bulunan mevsimlik fındık işçilerinden 54 yaşındaki Meyase Akgül olay yerinde hayatını kaybetti, 1’i ağır 13 kişi ise yaralandı.
Yaralanan 13 kişi hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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