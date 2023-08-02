Mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 13 yaralı

Giresun'da mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 02.08.2023 - 11:50
Mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 13 yaralı
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Giresun'da sabah saatlerinde Ordu istikametine seyir halinde bulunan M.A. idaresindeki minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üstgeçitin demir ayaklarına çarptı.

Meydana gelen kazada araçta yolcu olarak bulunan mevsimlik fındık işçilerinden 54 yaşındaki Meyase Akgül olay yerinde hayatını kaybetti, 1’i ağır 13 kişi ise yaralandı.

Yaralanan 13 kişi hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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