Mevzuata aykırı hafriyat dökümü yapan iki firmaya 11,2 milyon lira ceza

Yayınlanma: 10.03.2025 - 16:00

Güncelleme: 10.03.2025 - 16:00

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İzmir Gaziemir'deki Aslan Avcı Döküm Sanayi Ticaret AŞ ünvanlı atıl durumdaki kurşun geri kazanım fabrikasından çıkarılan atıkların mevzuata aykırı şekilde açık alana döküldüğü ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, 7 Mart'ta yaptığı incelemede, 5 Mart'ta işletmeden çıkan hafriyat yüklü araçların radyasyon kontrollerinin yapıldığını, araçtaki radyasyonun sınır değerler altında olduğunu ve radyasyon yönünden herhangi bir tehlike arz etmediğini belirledi. Atıkların, taşıyıcı hafriyat firmaları tarafından Torbalı'daki Yoğurtçular Mahallesi'ndeki açık alana kaçak olarak döküldüğü tespitinde bulunan ekipler, döküm alanında inceleme gerçekleştirdi.

Buna göre, Nerman Hafriyat İnşaat Hırdavat Nakliyat İthalat, İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile İzmirim Hafriyat İnşaat Hırdavat Nakliyat Hurda İthalat, İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 2 kamyonla aynı noktaya mevzuata aykırı hafriyat döktüğü belirlendi.

11 MİLYON 218 BİN 356 LİRA İDARI CEZA UYGULANDI

Bakanlıkça, Çevre Kanunu'nun 20. maddesi uyarınca "hafriyat toprağının mevzuata aykırı olarak dökülmesi" gerekçesiyle ilgili her bir firmaya 5 milyon 609 bin 178 lira olmak üzere toplam 11 milyon 218 bin 356 lira idari ceza uygulandı, ayrıca firmalar hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

İzinsiz dökümü yapılan atıklar toplatılarak Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atığı Geri Kazanım Lisansı bulunan işletmeye gönderildi.