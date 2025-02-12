Osmaniye'de faciadan dönüldü! Yük treniyle hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 yaralı
Osmaniye’de hemzemin geçitte yük treni ile hafriyat kamyonu çarpıştı, kazada kamyon şoförü hafif yaralandı.
Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Yarbaşı Beldesinde bulunan hemzemin geçitte; Osmaniye istikametine giden yük treni ile Yarbaşı Beldesinden Osmaniye yönüne giden hafriyat kamyonu çarpıştı.
Kazada kamyon şoförü hafif yaralanırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kamyondan çıkarılan sürücü olay yerinde gelen sağlık ekipleri tarafından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #osmaniye
En Çok Okunan Haberler
-
- Oğuz Çetin yoğun bakıma kaldırıldı
- Deprem raporu yayımlandı
- Bakan Tunç'tan 'CHP kurultayı' açıklaması
- Eylem Tok ve Timur Cihantimur için 'iade' kararı
- İmamoğlu'na siyasi yasak ve hapis istemi
- Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı
- İmamoğlu AKOM'dan seslendi
- İmamoğlu ‘üçlü görüşmenin’ perde arkasını anlattı
- '3 sürpriz isim dönmek istiyor’ iddiası!
- Kadın yolcuya tehdit ve şiddet…