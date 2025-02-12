Osmaniye'de faciadan dönüldü! Yük treniyle hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 yaralı

Osmaniye’de hemzemin geçitte yük treni ile hafriyat kamyonu çarpıştı, kazada kamyon şoförü hafif yaralandı.

Osmaniye'de faciadan dönüldü! Yük treniyle hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 12.02.2025 - 17:44

Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Yarbaşı Beldesinde bulunan hemzemin geçitte; Osmaniye istikametine giden yük treni ile Yarbaşı Beldesinden Osmaniye yönüne giden hafriyat kamyonu çarpıştı.

Kazada kamyon şoförü hafif yaralanırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kamyondan çıkarılan sürücü olay yerinde gelen sağlık ekipleri tarafından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #osmaniye

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