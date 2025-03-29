Mezarlık ziyaretinde kan aktı... Yaralılar var!

Samsun'da mezarlık ziyareti yapan aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2'si kadın 4 kişi yaralandı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı aktarıldı.

Mezarlık ziyaretinde kan aktı... Yaralılar var!
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AA
Yayınlanma: 29.03.2025 - 09:58

Çarşamba ilçesinde bulunan Göğceli Mezarlığı'na bayram öncesi ziyarete gelen iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada isimleri henüz belirlenemeyen 2'si kadın 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Etiketler: #mezar #silahlı kavga #Samsun #yaralı

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