Mezarlık ziyaretinde kan aktı... Yaralılar var!
Samsun'da mezarlık ziyareti yapan aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2'si kadın 4 kişi yaralandı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı aktarıldı.
Çarşamba ilçesinde bulunan Göğceli Mezarlığı'na bayram öncesi ziyarete gelen iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada isimleri henüz belirlenemeyen 2'si kadın 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: #mezar #silahlı kavga #Samsun #yaralı
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