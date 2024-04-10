Afyonkarahisar'da uzman çavuş dehşeti: Mezarlık ziyaretinde tartıştığı kişiyi öldürdü
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde uzman çavuş K.K., mezarlık ziyaretinde tartıştığı kardeşlerden birini tabancayla öldürdüğü, diğerini de yaraladı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Yayman köyünde dün, uzman çavuş K.K. (46) mezarlık ziyaretinde iddiaya göre otların yakılması konusunda H.H.K. (36) ve kardeşi B.K, (30) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine K.K, tabancayla iki kardeşe ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kardeşlerden H.H.K, kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli K.K, olayın ardından ilçe jandarma komutanlığına giderek teslim oldu.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Fotoğraf: Arşiv
En Çok Okunan Haberler
-
- Dündar'dan Kılıçdaroğlu’na yanıt
- Her 4 kişiden biri enfekte!
- 'Millet dersinizi verdi, vermeye devam edecek'
- 'Dilim varmaz cehalet demeye...'
- 'Hatay seçimleri iptal olacak'
- 26 ölü, 3870 yaralı!
- Meral Akşener destekleyecek mi?
- MHP'li yeni başkan AKP'li başkanın borçlarını 'duyurdu'
- Filistin'den Türkiye açıklaması!
- 'Partinin başında kal' çağrısı